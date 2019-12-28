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    HaberlerEge Haberleri Buca’da karanlık sokak kalmayacak!
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    28.12.2019 - 00:18 |

    Buca’da karanlık sokak kalmayacak!

    BUCA Belediyesi, kadına şiddete karşı Birleşmiş Milletler’in başlattığı ve kadınların kendini güvende hissetmediği karanlık bölgeleri belirlediği ‘Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat’ kampanyası kapsamında sokak ve caddelerin aydınlatması için çalışma başlattı.

    Buca’da karanlık sokak kalmayacak!

    Kadınlar için

    Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk alanında olan bölgelerde de yoğun biçimde işaretleme olduğunu tespit eden belediye, kadınların güvenliğine yönelik işbirliği için de düğmeye bastı. İzmir’de elektrik dağıtımından sorumlu olan Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. yönetimine bir yazı gönderen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, park ve bahçe gibi alanların ilçe belediyesi sorumluluğunda olduğunu ve kadınların sokakta güvenle yürüyebilmesi için bu yönde altyapı çalışmalarına başladıklarını kaydetti, “Rapora göre Buca, güvensiz bölgelerin en çok işaretlendiği 4’üncü bölge oldu. Bunu görünce harekete geçmemiz elzemdi. Çünkü alınacak önlemlerle kadınların hayatını kurtarabilir” ifadesini kullandı.

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