09.11.2019 - 01:58 |
Buca’da Kısa Film Festivali
Türkiye’nin alanında en büyük organizasyonu 20. İzmir Kısa Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış gecesi ile başladı.
Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmlerin gösterileceği etkinliğin galasına Festival Direktörü Yusuf Saygı’nın yanısıra Türk sinemasının ünlü isimleri Mustafa Alabora, Selda Alkor, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger, Alman aktör Marc Rissmann ve Rumen Aktiris Ana Ularu da katıldı.
Festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Erhan Kılıç, “Kentin hak ettiği ölçüde salonlara bir an önce kavuşabilmesi adına elimizi taşın altına soktuk. Kuracağımız Buca Sanat Akademisi ile de çocuk ve gençlerimizin resimle, müzikle, tiyatroyla, sinemayla, baleyle birlikte büyümelerine olanak yaratmayı amaçladık” dedi.
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