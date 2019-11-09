Buca’da Kısa Film Festivali

Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmlerin gösterileceği etkinliğin galasına Festival Direktörü Yusuf Saygı’nın yanısıra Türk sinemasının ünlü isimleri Mustafa Alabora, Selda Alkor, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger, Alman aktör Marc Rissmann ve Rumen Aktiris Ana Ularu da katıldı.

Festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Erhan Kılıç, “Kentin hak ettiği ölçüde salonlara bir an önce kavuşabilmesi adına elimizi taşın altına soktuk. Kuracağımız Buca Sanat Akademisi ile de çocuk ve gençlerimizin resimle, müzikle, tiyatroyla, sinemayla, baleyle birlikte büyümelerine olanak yaratmayı amaçladık” dedi.