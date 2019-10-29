Buca’da özel resepsiyon

Buca sokaklarında dev Türk bayrağı eşliğinde başlayan coşku, yürüyüşün ardından resepsiyonla devam etti. Tango ve Türk sanat müziği ile renklenen gecede Başkan Erhan Kılıç, zeybek oynadı. Başkan Kılıç, “Cumhuriyet; kadınların öldürülmediği, çocukların yatağa aç girmediği, kimsenin ötekileştirilmediği, fikirlerin düşüncelerin özgür olduğu, adaletin herkes için olduğu aydınlık bir ülkenin teminatıdır” diye konuştu.