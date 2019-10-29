30.10.2019 - 00:20 |
Buca’da özel resepsiyon
Buca Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, 96’ncı yıla özel resepsiyon ve fener alayıyla kutladı.
Buca sokaklarında dev Türk bayrağı eşliğinde başlayan coşku, yürüyüşün ardından resepsiyonla devam etti. Tango ve Türk sanat müziği ile renklenen gecede Başkan Erhan Kılıç, zeybek oynadı. Başkan Kılıç, “Cumhuriyet; kadınların öldürülmediği, çocukların yatağa aç girmediği, kimsenin ötekileştirilmediği, fikirlerin düşüncelerin özgür olduğu, adaletin herkes için olduğu aydınlık bir ülkenin teminatıdır” diye konuştu.
İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuİsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.