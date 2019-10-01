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    HaberlerEgeBuca’da, sahipsiz can dostlara yuva aranacak
    01.10.2019 - 01:50 |

    Buca’da, sahipsiz can dostlara yuva aranacak

    Buca’da, sahipsiz can dostlara yuva aranacak

    Buca Belediyesi, bu yıl ilk kez, ‘Bana patini ver, hayat seninle güzel’ sloganıyla FestPati etkinliğini düzenleyecek. 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik, yeni bir dost sahiplenme başlığıyla sokak hayvanlarını sevgi dolu bir yuvaya kavuşturmayı hedefliyor. Renkli görüntülere ev sahipliği yapacak organizasyonda; Gizem Asar ve Lobo ile Köpek Eğitimi ve Kaleci Köpek Penaltı Yarışması düzenlenecek ayrıca ödüllü Sevimli Kahramanlar Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklanacak. FestPati Buca ile hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Can dostlarımıza karşı işlenen suçlar karşısında verilen cezaların caydırıcı olmayışı büyük yaramız. Belediye olarak bu konuya dikkat çekmek, duyarlılık oluşturmak istiyoruz” dedi.

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