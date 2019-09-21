‘Buca’da trafik sorunu bitecek’

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ulaşım Ana Planı’nın 8 metropol ilçesindeki ilk sunumu, Buca’da yapıldı. Kentin trafik sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda projeler sunuldu.

Kavşak, cadde ve sokak düzenlemelerinden bisiklet yoluna kadar Buca’nın trafik altyapısını A’dan Z’ye yeniden hazırlayacak dev proje hakkında konuşan Başkan Kılıç, “Kararlı ve planlı çalışmalarıyla kördüğüm haline gelen trafik sorunu 5 yılın sonunda tarihe karışacak” dedi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mert Yaygel, Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri ve Buca Belediyesi başkan yardımcıları katıldı. Başkan Kılıç, “Buca’nın trafik sorununu çözmek hep birlikte bir yola çıkıyoruz. Tunç Başkanımızın verdiği öncelik ve koordineli çalışmalarımızla en doğru planı hayata geçireceğiz. Geçici çözümlerden ziyade uzun vadede kalıcı çözümleri hızla hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Yepyeni bir düzen

Kaynakların en verimli şekilde kullanılması için çalışacaklarını ifade eden Başkan Kılıç, “Hem Büyükşehir’in hem de bizlerin kararlı ve planlı çalışmalarıyla yıllardır giderek kördüğüm haline gelen trafik sorunu 5 yılın sonunda tarihe karışacak. Çalışmalar hayata geçmeye, Buca trafiği şimdiden ferahlamaya başladı. 5 yılın sonunda Buca Metrosu’yla trafiğin konuşulmadığı bir kent olacağız” şeklinde konuştu.

Buca’nın kısa, orta ve uzun vadede trafik sorununu tarihe karıştıracak projede, ilk olarak yoğunluk yaşanan kavşak düzenlemeleri yapılacak. Gürçeşme Huzurevi, Buca Fil Heykelleri, Buca Atlı Kavşağı ve Hatboyu Kavşaklarında hayata geçen düzenlemenin ardından; Yıkıkkemer Cami Kavşağı, Üçkuyular Meydanı, Koşuyolu Kavşağı Şirinyer NATO Kavşağı ve Menderes Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin kesişiminde değişiklik yapılacak. Toplamda 11 hemzemin kavşak ve sinyalizasyon sisteminin kısa vadede hayata geçeceği projelerle kara yolu trafiğinde yaşanan kilitlenmeler ortadan kaldırılacak.

Orta vadede ise Buca’nın ana hattı Menderes Caddesi ve Adnan Kahveci Caddesi’nde yeni bir ulaşım rotası belirlenecek. Yeni açılacak yollarla ana hatlardaki yükün hafifletileceği cadde düzenlemesi, kavşak düzenlemeleri ve bağlantı yollarıyla koordineli bir şekilde trafikte bekleme süresini sıfıra indirecek.

Bisiklet yolu

Proje kapsamında taşıt trafiğinin yanı sıra yaya yolu ve bisikletler için de köklü değişiklikler hayata geçirilecek. Bucalıların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen yaya yolları ve kaldırım düzenlemelerine öncelik verilecek. Kaldırımların olmadığı veya yetersiz olduğu yerlerde kaldırım düzenlemeleri ve yeni üstgeçitler hızla tamamlanacak. Yaya öncelikli sokakların uygulamasının ardından Bucalılar, bisiklet yoluna kavuşacak. Cadde düzenlemeleri kapsamında 3 etapta tamamlanacak projeyle Buca’da toplam 30 kilometrelik bisiklet yolu kullanıma açılacak.

Özellikle ana caddeler ve sokak aralarında yaşanan, yaya trafiğini de etkileyen otopark sorunu için 5 adet ‘Park et, devam et’ otoparkı açılacak.