22.12.2019 - 00:02 |
Buca’da Üretici Pazarı
Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi iş birliğiyle gelenekselleşen Üretici Pazarı’nda Buca’nın köyleri başta olmak üzere İzmir’in dört bir yanından gelen üreticiler, organik ürünlerini Bucalılarla buluşturdu.
Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar, “Üretici pazarlarıyla birlikte hem çiftçilerimizin üretimini değerlendirmek, hem de tüketicilerin aracı olmaksızın ürünlere ulaşımını sağlayabiliriz” diye konuştu.
Stantlarda el emeği tasarım ürünlerden köy tavuğuna, reçelden salçaya, şevketi bostandan bal ve pekmeze kadar bu toprakların emeğiyle üretilen organik ürünler vatandaşın görücüsüne çıktı.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.