Buca’da Üretici Pazarı

Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar, “Üretici pazarlarıyla birlikte hem çiftçilerimizin üretimini değerlendirmek, hem de tüketicilerin aracı olmaksızın ürünlere ulaşımını sağlayabiliriz” diye konuştu.

Stantlarda el emeği tasarım ürünlerden köy tavuğuna, reçelden salçaya, şevketi bostandan bal ve pekmeze kadar bu toprakların emeğiyle üretilen organik ürünler vatandaşın görücüsüne çıktı.