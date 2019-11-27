27.11.2019 - 02:13 |
Buca’dan Ankara’ya ‘şiddet’ dosyası
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Buca’da iki ayrı etkinlik düzenlendi.
Belediye binası önünde cinayete kurban giden 15 kadının isimleri ile hikâyelerinin yer aldığı kadın maketleri sergisi büyük dikkat çekti. Şiddetle ilgili hazırladıkları yerel yönetimler raporunu Ankara’ya sunduklarını kaydeden Başkan Erhan Kılıç, “Şiddetin her türlüsünü büyük acizlik olarak görüyorum. Buca’da kadına karşı şiddete kesinlikle izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.
Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.