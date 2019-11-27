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    HaberlerEge HaberleriBuca’dan Ankara’ya ‘şiddet’ dosyası
    27.11.2019 - 02:13 |

    Buca’dan Ankara’ya ‘şiddet’ dosyası

    25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Buca’da iki ayrı etkinlik düzenlendi.

    Buca’dan Ankara’ya ‘şiddet’ dosyası

    Belediye binası önünde cinayete kurban giden 15 kadının isimleri ile hikâyelerinin yer aldığı kadın maketleri sergisi büyük dikkat çekti. Şiddetle ilgili hazırladıkları yerel yönetimler raporunu Ankara’ya sunduklarını kaydeden Başkan Erhan Kılıç, “Şiddetin her türlüsünü büyük acizlik olarak görüyorum. Buca’da kadına karşı şiddete kesinlikle izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

    Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.
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    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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