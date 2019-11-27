Buca’dan Ankara’ya ‘şiddet’ dosyası

Belediye binası önünde cinayete kurban giden 15 kadının isimleri ile hikâyelerinin yer aldığı kadın maketleri sergisi büyük dikkat çekti. Şiddetle ilgili hazırladıkları yerel yönetimler raporunu Ankara’ya sunduklarını kaydeden Başkan Erhan Kılıç, “Şiddetin her türlüsünü büyük acizlik olarak görüyorum. Buca’da kadına karşı şiddete kesinlikle izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.