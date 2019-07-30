Bucalı Efecan Başakşehir’de

İstanbul ekibinin yakından takip ettiği genç oyuncu için Bucaspor’a yetiştiricilik bedeli ödeyeceği belirtildi. Geçen sezon İzmir ekibinde profesyonel sözleşmeye imza atan Efecan 2 maça çıktı. Efecan, akademi liglerinde ise 78 müsabakada 95 gol atarak çok önemli bir performans ortaya koydu. Efecan, U16 Milli Takımı’nda da 5 kez forma giydi. Bucaspor’un diğer gelecek vadeden futbolcularından orta saha Saruhan, 1’inci Lig ekibi Adanaspor’a giderken, Oğuz Yılmaz da Van FK ile anlaşma sağladı.