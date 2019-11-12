Bucalı gençler için seferberlik

Belediye CHP Meclis Üyesi Bül Buca’nın gençleri için seferber olduklarını belirten Başkan Erhan Kılıç, “Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklarla başlayan bu bağımlılık türleri zaman içinde kimyasallara kadar uzanabiliyor. Geleceğimizin uyuşturulmaması için biz göreve gelir gelmez güçlü bir bilinçlendirme kampanyası yaptık. Şimdi bunu komisyonla devam ettirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.