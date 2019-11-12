13.11.2019 - 00:48 |
Bucalı gençler için seferberlik
Buca Belediyesi, nüfus yoğunluğuna paralel olarak madde bağımlılığının büyük problem yarattığı ilçede, soruna birinci elden el koydu, Belediye Meclisi bünyesinde bu konuya ilişkin bir komisyon kurdu. CHP, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinden oluşan Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, öncelikle gençlerin madde bağımlılığına karşı duyarlılık kazanarak zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayacak.
Belediye CHP Meclis Üyesi Bül Buca’nın gençleri için seferber olduklarını belirten Başkan Erhan Kılıç, “Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklarla başlayan bu bağımlılık türleri zaman içinde kimyasallara kadar uzanabiliyor. Geleceğimizin uyuşturulmaması için biz göreve gelir gelmez güçlü bir bilinçlendirme kampanyası yaptık. Şimdi bunu komisyonla devam ettirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.
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