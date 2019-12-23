23.12.2019 - 07:50 |
Bucalı kadınların emekleri stantta
Lezzetli Kış Şöleni’ne katılan Buca Belediyesi, kurslara katılan kadınların yıl boyu ürettikleri el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.
Lezzetli Kış Şöleni’ne katılan Buca Belediyesi, kurslara katılan kadınların yıl boyu ürettikleri el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Kadınlar; takı, el işi çanta, bez bebek ve yılbaşı temasıyla hazırlanan yiyecekler gibi pek çok ürünü satıp aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.
Adana'da kanlı infazAdana'nın Yumurtalık ilçesinde, park halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.