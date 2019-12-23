Bucalı kadınların emekleri stantta

Lezzetli Kış Şöleni’ne katılan Buca Belediyesi, kurslara katılan kadınların yıl boyu ürettikleri el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Kadınlar; takı, el işi çanta, bez bebek ve yılbaşı temasıyla hazırlanan yiyecekler gibi pek çok ürünü satıp aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.