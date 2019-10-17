BİST 94.1370EURO6,530,24USD5,900,18ALTIN281,89-0,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBucalı ve Göztepeli miniklerden Mehmetçiğe asker selamı
    17.10.2019 - 07:50 | | SAMET ADİLAK Milliyet 

    Bucalı ve Göztepeli miniklerden Mehmetçiğe asker selamı

    Özel hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelen Bucaspor U11 ile Göztepe U11 takımının minikleri, maç öncesi çektirdikleri asker selamı pozu ile Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’na destek mesajı gönderdi.

    Bucalı ve Göztepeli miniklerden Mehmetçiğe asker selamı

    Özel hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelen Bucaspor U11 ile Göztepe U11 takımının minikleri, maç öncesi çektirdikleri asker selamı pozu ile Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’na destek mesajı gönderdi. Özel hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelen Bucaspor U11 ile Göztepe U11 takımının minikleri, maç öncesi çektirdikleri asker selamı pozu ile Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’na destek mesajı gönderdi. ‘Moral vermeyi hedefledik’Türk futboluna dünden bugüne hizmet veren ve futbolcu yetiştiren Bucaspor ve Göztepe’de altyapı ekipleri özel bir hazırlık maçında buluştu. Minik futbolcular, 2-2’lik skorla biten ve dostluğun kazandığı maç öncesi asker selamı verdi, fotoğraf çektirdi. Bucaspor U11 Takımı Antrenörü Üzeyir Özer maç öncesi iki takımın birlikte verdiği ‘asker selamı’ pozuyla Türk askerine destek olduklarını belirtti.Özer, “Bizler Türk futbolu adına her zaman en iyisi için çalışıyoruz. İyi bireyler ve futbolcular yetiştirerek bu ülkenin geleceğine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Maç önü minik futbolcularımızın verdiği bu mesajla da hem milli bilinçlerini diri tutmayı hem de operasyondaki askerlerimize moral olmayı hedefledik. Türk futboluna değerlerine bağlı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi. 

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için
    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    6 yıldır boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı cezaevine girdi!

    6 yıldır boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı cezaevine girdi!

    Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

    Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

    Taksiciden aracına tekme atan şahsa uçan tekme

    Taksiciden aracına tekme atan şahsa uçan tekme

    İki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

    İki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

    Sıradaki Haber