Bucalı ve Göztepeli miniklerden Mehmetçiğe asker selamı

Özel hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelen Bucaspor U11 ile Göztepe U11 takımının minikleri, maç öncesi çektirdikleri asker selamı pozu ile Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’na destek mesajı gönderdi. Özel hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelen Bucaspor U11 ile Göztepe U11 takımının minikleri, maç öncesi çektirdikleri asker selamı pozu ile Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’na destek mesajı gönderdi. ‘Moral vermeyi hedefledik’Türk futboluna dünden bugüne hizmet veren ve futbolcu yetiştiren Bucaspor ve Göztepe’de altyapı ekipleri özel bir hazırlık maçında buluştu. Minik futbolcular, 2-2’lik skorla biten ve dostluğun kazandığı maç öncesi asker selamı verdi, fotoğraf çektirdi. Bucaspor U11 Takımı Antrenörü Üzeyir Özer maç öncesi iki takımın birlikte verdiği ‘asker selamı’ pozuyla Türk askerine destek olduklarını belirtti.Özer, “Bizler Türk futbolu adına her zaman en iyisi için çalışıyoruz. İyi bireyler ve futbolcular yetiştirerek bu ülkenin geleceğine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Maç önü minik futbolcularımızın verdiği bu mesajla da hem milli bilinçlerini diri tutmayı hem de operasyondaki askerlerimize moral olmayı hedefledik. Türk futboluna değerlerine bağlı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.