BİST99.7851,94EURO6,400,20USD5,740,11ALTIN274,87-1,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBucalıların huzuru için gürültü operasyonu
    24.10.2019 - 01:42 |

    Bucalıların huzuru için gürültü operasyonu

    Sokaklarında anons cihazlarıyla gezen ve gürültü kirliliği yaratan seyyar satıcılara Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Şikayetler doğrultusunda denetimleri artırdıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bebeğini uyutan, hastası olan ya da huzurla evinde oturmak isteyen insanların haklarını gasp edenlere göz açtırmayacağız” dedi.

    Bucalıların huzuru için gürültü operasyonu

    Şikayetler doğrultusunda kontrol rotası çıkaran ekipler; hurdacı, manav ve balıkçıların yoğunlukta olduğu seyyar satıcıların ses sistemlerine el koyup cezai işlem uyguladı.

    Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

    Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

    Eşini bulmak için televizyona çıkmıştı... Çelişkili ifadeler cinayeti ortaya çıkardı

    Eşini bulmak için televizyona çıkmıştı... Çelişkili ifadeler cinayeti ortaya çıkardı

    Konya'da şüpheli ölüm

    Konya'da şüpheli ölüm

    MasterChef'te kim elendi? İşte 35. son bölümde veda eden isim...

    MasterChef'te kim elendi? İşte 35. son bölümde veda eden isim...

    Sıradaki Haber