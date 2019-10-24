24.10.2019 - 01:42 |
Bucalıların huzuru için gürültü operasyonu
Sokaklarında anons cihazlarıyla gezen ve gürültü kirliliği yaratan seyyar satıcılara Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Şikayetler doğrultusunda denetimleri artırdıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bebeğini uyutan, hastası olan ya da huzurla evinde oturmak isteyen insanların haklarını gasp edenlere göz açtırmayacağız” dedi.
Şikayetler doğrultusunda kontrol rotası çıkaran ekipler; hurdacı, manav ve balıkçıların yoğunlukta olduğu seyyar satıcıların ses sistemlerine el koyup cezai işlem uyguladı.
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