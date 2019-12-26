Buca’nın köylerine ‘birliktelik’ çağrısı

Buca Belediyesi, ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ paneliyle İzmir Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer’i üreticiyle buluşturdu. Soyer, “Buca’nın kalbi olan 5 köyün üreticileri kendinize bir tarım hedefe koyun ve birleşin. Biz size her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu. Başkan Erhan Kılıç da, “Köylerimizde tüm Türkiye’ye örnek olacak bir İyi Tarım Projesi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz. Projeyle üretim kapasitesi beş katına çıkacak” dedi.