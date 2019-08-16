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    HaberlerEgeBuca’ya Fethi Sekin Parkı
    16.08.2019 - 00:44

    Buca’ya Fethi Sekin Parkı

    Buca’ya Fethi Sekin Parkı

    İZMİR Adliyesi’ne yönelik olarak 2.5 yıl önce yapılmak istenen kanlı terör saldırısını canı pahasına önleyen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in adı, İzmir’in Buca ilçesindeki Yaylacık Mahallesi’nde yapılacak olan parka verilecek. Buca Belediyesi, kahraman polis memuru Fethi Sekin’in anısını yaşatmak için ortak karar aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 46 Sokak’ta yapılması planlanan parka; 5 Ocak 2017’de PKK’lı teröristlerce yapılmak istenen bombalı eylemi canını feda ederek bir faciayı önleyen şehit polis memuru Sekin’in adı verilecek. Geçen ay meclis oturumunda gündeme gelen önerge, tüm üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Böylesine bir kahramanlık hikâyesini biz Buca’da da sonuna kadar yaşatacağız” dedi. l İZMİR DHA

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