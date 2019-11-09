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    HaberlerEge HaberleriBuca’ya yeni pazar
    09.11.2019 - 02:10 |

    Buca’ya yeni pazar

    Buca Belediyesi tarafından hizmete açılan Buca Çarşı’nın semt pazarı bölümü hayata geçti.

    Buca’ya yeni pazar

    Kozağaç Mahallesi, Özmen Caddesi ile 223 sokak arasında yer alan Buca pazarında çarşamba günleri sebze meyve pazarı, perşembe günleri tekstil ürünlerinin satışa sunulduğu sosyete pazarı ve pazar günleri karma pazar kurulacak.

    Buca Çarşı Projesi’nin zemin katında 10 bin metrekarelik alana yayılan, ısıtma sistemlerinin bulunacağı, vatandaşların ve pazarcı esnafın alışverişlerini yapabileceği modern koşullarda hizmet veren pazaryerinde, yaklaşık bin tezgâh yer alacak.

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