Buğday öğüttü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Bitlis Tanıtım Günleri’ etkinlik alanını ziyaret etti. Sekiz köşeli şapka takan ve taş değirmende buğday öğüten Dağ, yöresel türkülere eşlik etti, tek tek stantları gezdi. - HANDE NAYMAN DHA