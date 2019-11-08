Bugün son gün

İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) 5. Fotoğraf Yarışması’na başvurular bugün sona eriyor. Teması “İzmir Derim” olan yarışmaya katılmak isteyenlerin fotoğraf, adres ve telefon numaralarını; info@izikad.org adresine e-posta ile göndermesi yeterli.