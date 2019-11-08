Bugün son gün

08.11.2019 - 00:23 |
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İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) 5. Fotoğraf Yarışması’na başvurular bugün sona eriyor. Teması “İzmir Derim” olan yarışmaya katılmak isteyenlerin fotoğraf, adres ve telefon numaralarını; info@izikad.org adresine e-posta ile göndermesi yeterli.
Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.