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    HaberlerEge Haberleri Buldan ve Güney’in atıkları toplanacak
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    02.12.2019 - 07:50 |

    Buldan ve Güney’in atıkları toplanacak

    Denizli Büyükşehir iki ilçede vahşi depolamaya son verecek tesisi yakında hizmete açacak

    Buldan ve Güney’in atıkları toplanacak

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ve Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son vereceği Katı Atık Aktarma İstasyonu projesinde sona geldi. Tesiste Buldan ve Güney’den toplanan günlük 50 ton evsel katı atığın nakil işlemi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 7 bin metrekare büyüklüğündeki alanda inşa edilen katı atık aktarma istasyonuyla iki ilçeden toplanan evsel katı atıklar küçük araçlardan büyük araçlara aktarılarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi’ne taşınacak. Burada atık piller geçici olarak depolanacak ve ambalaj atıkları da ekonomiye geri kazandırılacak. Hedeflerinin tüm ilçelerde düzenli katı atık depolama sistemine geçmek olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Gelecek nesillere daha yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir kent bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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