Buldan ve Güney’in atıkları toplanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ve Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son vereceği Katı Atık Aktarma İstasyonu projesinde sona geldi. Tesiste Buldan ve Güney’den toplanan günlük 50 ton evsel katı atığın nakil işlemi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 7 bin metrekare büyüklüğündeki alanda inşa edilen katı atık aktarma istasyonuyla iki ilçeden toplanan evsel katı atıklar küçük araçlardan büyük araçlara aktarılarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi’ne taşınacak. Burada atık piller geçici olarak depolanacak ve ambalaj atıkları da ekonomiye geri kazandırılacak. Hedeflerinin tüm ilçelerde düzenli katı atık depolama sistemine geçmek olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Gelecek nesillere daha yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir kent bırakmak için çalışıyoruz” dedi.