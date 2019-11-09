Bulmacaların gizli kahramanı

İşini ilk günkü sevgiyle yaptığını belirten Pehlivan, “Bugüne kadar binlerce bulmaca hazırladım. Üniversite öğrenciliği yıllarımda başladığı bulmaca yazarlığına, şu an Posta gazetesinde devam ediyorum” dedi.

Pehlivan, Başta Aktüel dergisi olmak üzere, birçok dergi ile Fotomaç, Ateş, 90’lı yıllardaki ilk Bugün, Sabah, Habertürk ve Fanatik gazetelerine bulmaca hazırladı.