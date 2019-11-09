09.11.2019 - 02:01 |
Bulmacaların gizli kahramanı
Ünlü Bulmaca yazarı Mekin Gani Pehlivan meslekte 30 yılı geride bıraktı.
İşini ilk günkü sevgiyle yaptığını belirten Pehlivan, “Bugüne kadar binlerce bulmaca hazırladım. Üniversite öğrenciliği yıllarımda başladığı bulmaca yazarlığına, şu an Posta gazetesinde devam ediyorum” dedi.
Pehlivan, Başta Aktüel dergisi olmak üzere, birçok dergi ile Fotomaç, Ateş, 90’lı yıllardaki ilk Bugün, Sabah, Habertürk ve Fanatik gazetelerine bulmaca hazırladı.
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