Burayı kente kazandıracağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Basmane Çukuru için harekete geçti. Geçen gün İstanbul’a giden Başkan Tunç Soyer, alanın hissedarlarından TMSF yetkilileriyle görüştü. gundemebakis.com’un haberine göre Soyer, “Burası sorunlu bir alan. Kente kazandırılması gerek. Bununla ilgili görüşme yaptım. Ancak ayrıntı için çok erken, iyi bir başlangıç oldu” dedi. Folkart Yapı, 20 bin 855 metrekarelik alanı geçen mayıs ayında ihale şartnamesi sonrası imzalanan sözleşme uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) iade ettiklerini açıklamıştı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve katkılarıyla sürdürdükleri Basmane Projesi’nde yeni bir süreç yaşandığı ifade edilmişti.