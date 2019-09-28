Burhaniye BLD gaza bastı

Burhaniye Belediyespor dış transfer de; Balıkesirspor’dan Akçan Deniz Sayar, Emre Akkaş, Harun Raşit Oymak Yalovaspor’dan Enes Yılmaz, Erdek’ten Aydın Eren, Adana’dan Rahman Yeşil, Tufan Fuat Gül, Recep Macar, Ersin Yadık, Kasımpaşa’dan Görkem Özdem’i renklerine kattı. İç transferde ise; Habil Güzelce, Uğur Güzelce, Yusuf Sarı, İlke Ege, Halil Genç, Fatih Çalbay, Mustafa Onat, Selman Kızılçınar, Şevket Durak, Samet Çapar, Ahmet Çakar, M. Ali Akçer, Ayberk Çelebi ile yola devam kararı alarak imzaları yeniledi.