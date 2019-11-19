19.11.2019 - 00:00 |
Burhaniye’de havut töreni
Burhaniye Deveciler Derneği tarafından gerçekleştirilen havut giyme töreni pilav hayrıyla gerçekleşti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, güreşlerdeki atmosferin farklı olduğunu ve bu geleneğe önem verdiklerini söyledi.
Gürcistan'da erken seçim protestosuGürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle parlamento binasını tüm giriş noktalarında kuşatan göstericilere güvenlik güçlerince tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.