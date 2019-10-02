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    HaberlerEgeBurhaniye’de pazarcıya destek
    02.10.2019 - 07:50 |

    Burhaniye’de pazarcıya destek

    Pazar esnafının sıkıntılarına yönelik çalışmalara başlayan Burhaniye Belediyesi, pazartesi günleri ilçe merkezinde kurulan sebze meyve pazarının bütün eksikliklerini tamamladı.

    Burhaniye’de pazarcıya destek

    Pazar esnafının sıkıntılarına yönelik çalışmalara başlayan Burhaniye Belediyesi, pazartesi günleri ilçe merkezinde kurulan sebze meyve pazarının bütün eksikliklerini tamamladı. Yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulu pazar alanında, duvarlar yapıldı, pazaryerini aydınlatan lambaların da led sisteme dönüştürülmesiyle birlikte hem aydınlanma daha fazla hale getirildi hem de tasarruf sağlanmaya başlandı.
    Pazaryerinin üst kısmında bulunan yaklaşık 500 metrekare açık alan, yapılan çalışmalarla kapatıldı. Altyapıda da yapılan çalışmalar doğrultusunda pazaryerinin temizliği de pratik hale getirildi. Başkan Ali Kemal Deveciler, “Yaz, kış, kar, yağmur demeden çalışan pazarcı esnafımızın sıkıntılarını bir nebze olsun çözebilmek bizleri mutlu etti. Hangi şartlarda kazanç sağladıklarını çok iyi biliyoruz. Onların bu ortamda en sağlıklı şekilde çalışmalarını sağlayabilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.

    İtfaiyecileri unutmadı

    Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, itfaiye teşkilatını ziyaret etti. Grup Amiri Sami Yörüker başta olmak üzere itfaiye müdürlüğünde görevli personelle bir araya gelen Başkan Deveciler, itfaiye araçlarını inceledi, personelden yangın söndürme konularında bilgi aldı. Deveciler, “Yaptığınız çok kutsal bir görev” dedi.

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