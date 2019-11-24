Burhaniye’de yağmur hayrı

Köylünün yağacak yağmurla birlikte yeni mahsuller yetiştirmek için yaptığı hayra, Burhaniye Belediyesi Başkanvekili Özgür Atik de katıldı.

Köy meydanında kadınların kazanlarla hazırladığı yemekler köy halkının yanı sıra, Burhaniye ilçesinden gelen vatandaşlara dağıtıldı. Hayrın kabulü için dileklerini ileten Atik, köy meydanında yemek yapan kadınlarla da sohbet etti.