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    HaberlerEge HaberleriBurhaniye’de yağmur hayrı
    24.11.2019 - 02:52 |

    Burhaniye’de yağmur hayrı

    Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Kuyumcu Köyü’nde, ilçe belediyesi tarafından yağmur yağması için hayır yemeği düzenledi.

    Burhaniye’de yağmur hayrı

    Köylünün yağacak yağmurla birlikte yeni mahsuller yetiştirmek için yaptığı hayra, Burhaniye Belediyesi Başkanvekili Özgür Atik de katıldı.
    Köy meydanında kadınların kazanlarla hazırladığı yemekler köy halkının yanı sıra, Burhaniye ilçesinden gelen vatandaşlara dağıtıldı. Hayrın kabulü için dileklerini ileten Atik, köy meydanında yemek yapan kadınlarla da sohbet etti.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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