Burhaniye’li güreşçiler 3 madalya ile döndü

3 sporcunun madalya kazandığı müsabakalarda Burhaniye Belediye Spor Güreş takımı adına, Teşvik kategorisinde, bir boyda Kadircan Yarar ikinci olurken, minik bir boyunda Mehmet Ali Derelioğlu üçüncü, minik iki boyunda ise İsmail Balcı üçüncülük elde ederek üç madalyayı Burhaniye’ye getirdi. Dereceye giren minik sporcuları kutlayarak başarılarının devamını dileyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sporun her alanında Burhaniye’nin söz sahibi olduğunu ve sporu ve sporcuyu her zaman desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.