Burhaniye’li güreşçiler 3 madalya ile döndü

3 sporcunun madalya kazandığı müsabakalarda Burhaniye Belediye Spor Güreş takımı adına, Teşvik kategorisinde, bir boyda Kadircan Yarar ikinci olurken, minik bir boyunda Mehmet Ali Derelioğlu üçüncü, minik iki boyunda ise İsmail Balcı üçüncülük elde ederek üç madalyayı Burhaniye’ye getirdi. Dereceye giren minik sporcuları kutlayarak başarılarının devamını dileyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sporun her alanında Burhaniye’nin söz sahibi olduğunu ve sporu ve sporcuyu her zaman desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!