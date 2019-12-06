06.12.2019 - 00:00 |
Burhaniyeli güreşçiler madalyaları topladı
Balıkesir Anadolu Yıldızlar Serbest Güreş müsabakalarına katılan Burhaniye Belediyesi güreşçileri Burhaniye’ye 4 kupayla döndü. Mehmet Ali Derelioğlu ikincilik, Halil Ayışık’ın ikincilik, Muhammet Devran Çırak üçüncülük ve 85 kiloda ismail Can üçüncülük madalyası kazandı. Karşılaşmalar sonrası açıklama yapan Belediyespor Güreş şube Başkanı Erhan Güngör “Anadolu Yıldızlar Greko-Romen Güreş İl Birinciliğinde kupa kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.
Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.