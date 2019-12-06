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    HaberlerEge Haberleri Burhaniyeli güreşçiler madalyaları topladı
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    06.12.2019 - 00:00 |

    Burhaniyeli güreşçiler madalyaları topladı

    Balıkesir Anadolu Yıldızlar Serbest Güreş müsabakalarına katılan Burhaniye Belediyesi güreşçileri Burhaniye’ye 4 kupayla döndü. Mehmet Ali Derelioğlu ikincilik, Halil Ayışık’ın ikincilik, Muhammet Devran Çırak üçüncülük ve 85 kiloda ismail Can üçüncülük madalyası kazandı. Karşılaşmalar sonrası açıklama yapan Belediyespor Güreş şube Başkanı Erhan Güngör “Anadolu Yıldızlar Greko-Romen Güreş İl Birinciliğinde kupa kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

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