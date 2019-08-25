Burhaniyemiz çağ atlayacak

30. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle başladı. Festival öncesi Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, İskele Yat Limanı’nda yapımı tamamlanan Demokrasi Parkı’nın açılışını yaptı; “Kültür-sanattan insanlıktan, düşünce özgürlüğünden, hukukun üstünlüğünden söz edeceksek önce demokrasi demek zorundayız” dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, festival komitesinin başında olduğu için onur ve gurur duyduğunu ifade etti, “Kültür ve sanatla daha çok anılır, yaşanılabilir bir şehir olacağız. Yaptığımız piknik alanları, sahilde yürüyüş yollarımız ile artık doğayla iç içe Burhaniye’yi buluşturmak istiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim için değerlidir. İmkânı olmayan öğrencilerimizi de Belediye Sosyal Etkinlik Merkezimizde üniversiteye biz hazırlayacağız” diye konuştu.

Üç kreş müjdesi

Burhaniye’ye yeni kreşlerin sözünü veren Ali Kemal Deveciler, “Durumu iyi olmayan ailelerimizin çocuklarına biz bakacağız. Bakacağız ki; kadınlarımız çalışsın, aile ekonomisine katkı sağlasın. Bu projeleri önemsiyoruz ve yılbaşına kadar bu üç kreşimizi açıyoruz” vurgusunu yaptı.

Hayvanlar için de projeler ürettiklerini söyleyen Deveciler, “Modern son teknoloji hayvan barınağını hizmete sunacağız. Barınak da küçük dostlarımızın daha sağlıklı bir hayat sürmesini sağlayacağız” dedi. 4 hayırseverin üç kreş bir barınak projeleri için belediyeye 1’er milyon bağış yaptığını kaydeden Deveciler, bağışçılara da teşekkür etti. Festival, sanatçı Onur Akın’ın Taylıeli amfi tiyatroda sahne alarak binlerce kişiye verdiği konserle son buldu.

‘5 trilyon borç ödedik’

4,5 ayda gereksiz harcamaları kestiklerini ve yaptıkları tasarrufla belediye kasasını doldurduklarını belirten Başkan Deveciler, “5 trilyon borç ödedik, 5 trilyonluk da yatırım yaptık. Daha önceki abartılı ihaleler ve harcamaların çok olduğunu tespit ettik ve hemen önlemimizi alarak bunları Burhaniyemize hizmete çevirdik” diye konuştu. Ali Çetinkaya Caddesi’ni çarşı yapacaklarını kaydeden Deveciler, “Ortalama 3 trilyon liralık bir yatırımla, Burhaniye’yi modern bir çarşıya kavuşturacağız” diye konuştu.

ÖĞRENCİYE DESTEK

Hayırseverlerle 3 adet gündüz bakım evi için çalışmalara başladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Deveciler, proje çizimlerini Kemal Kılıçdaroğlu’na gösterdi, “Projesini yılbaşına kadar tamamlamayı planlıyoruz” dedi. Deveciler, 500 öğrenciyi üniversiteye hazırlayacaklarını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 30. Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışının ardından Edremit Kitap Fuarı’na katıldı.