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    HaberlerEge‘Burhaniye’ye ilgi kazılarla artıyor’
    05.10.2019 - 02:38 |

    ‘Burhaniye’ye ilgi kazılarla artıyor’

    Burhaniye Belediyesi, Ören’de yapılan kazı çalışmalarını kış koşullarına hazırlamak için çalışmalara başladı.

    ‘Burhaniye’ye ilgi kazılarla artıyor’

    Ören’in üç ayrı noktasında, Burhaniye Belediyesi-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle yapılan antik kazılar, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla özel çit sistemi, ışıklandırma ve üstyapı çalışmalarıyla kışa hazırlanıyor.

    Adramytteion Antik Kenti, kazı ekiplerinin rahat çalışabilmesi ve alandaki kalıntıların zarar görmemesi için korunaklı hale getiriliyor. Ören meydanında 11. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında Liman bölgesinde Bizans depolama alanı olarak kullanılan, yaklaşık 250 metrekare olarak yapılan kazı alanının çit düzenlemeleri, ışıklandırma sistemleri ve üst kısmın kapatılması çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kazıların Burhaniye’ye olan ilgiyi daha da artıracağını söyledi.

     

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    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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