BURUK MUTLULUK!

Bülent Buda: Sezon başlar, uzun bir maraton denir. Göreceli uzun görünen bitiverir. Nasıl oldu da geçti şaşırır insan. O göreceli uzun 90 dakikalara neler sığar. Acı, üzüntü, öfke, sevinç, düş kırıklığı, umut, umutsuzluk, vazgeçişler, geri dönüşler... Futbol hayatın ta kendisidir. Bu coşkuyu yakalama şansını yakalayanlar talihli insanlardır. Heyecan dolu biraz da düş kırıklığı ile geçen bir 90 dakika daha bitti. Uzatmalarda gelen eşitlik golü ne büyük sevinç değil mi? Kazanmış gibi gelir insana. İşte bu vazgeçmemenin karşılığıdır. Yenilen 4 gol fazla geldi. Şampiyonluğa oynayan ve de şampiyon olmuş takımların 4 gol yediği çok enderdir. Aman ne olursunuz bir daha tekrarlamayın.

Fatih Tanfer: Manisa FK, Sancaktepe deplasmanında 4-4 berabere kaldı. Bir başka ifadeyle dört dörtlük bir maç oldu. 16. dakikada 2-1 öne geçti, sonrası 4-2 mağlup duruma düştükten sonra son 10 dakikada atılan gollerle beraberliğe razı oldu. Olaya pozitif yönden bakmak istersek, yenilgiyi asla kabul etmedi. Şampiyonluk yolunda önemli 1 puanı aldı. Devreye 2 puan farkla lider girdi. Manisa FK, takım savunmasını haftalardır doğru yapamıyor. Çözülemeyen mental ve fiziksel yorgunluk giderilemedi. Ancak Sancaktepe karşısında son 10 dakikalık coşku gelecek adına çok önemli. Manisa FK’nın büyük bir fikstür avantajı var. Asla bunu kaybetmemeli. Bence bu yarışın mutlak favorisi Manisa FK’dır.

Mehmet Demirtaş: Müthiş tablo son 3 haftadır ne yazık ki yerini hüsrana bıraktı. Gol düellosundan beraberlik çıktı. 1-0 geriye düşen Manisa, 5 dakikada bulduğu 2 golle öne geçti. Ancak bu üstünlüğünü koruyamadı. Sancaktepe önce 50’de beraberliği yakaladı, daha sonra arka arkaya 2 gol attı ve skoru 4-2’ye taşıdı. Karşılaşmanın son 10 dakikasına 2 gol sıkıştıran Manisa FK, beraberliği son dakikalarda koparabildi. 2 farka reaksiyon vermeleri açısından bakarsak Manisa FK iyi oynadı. Ancak son haftalarda yaşanan düşüşün önüne geçemediler. Son 2 haftada tam 6 gol yediler. Zor bir deplasman olsa da beraberliğe sevinecek bir takım değiller. Manisa FK son haftalarda galibiyete hasret. Liderliği elinden bırakmasa da arkasından gelen Samsunspor bu hafta hata yapmadı ve oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Puan farkı 2’ye düştü. Neyse lige ara verildi. Bu aranın Manisa’ya toparlanması için iyi geleceğini düşünüyorum. Aranın ardından kendilerine geleceklerdir.

Aşigo, vites yükseltti

Bülent Buda: Çıkış sürüyor. Sevindirici, umut verici gelişmeler yaşanıyor. Bir deplasman maçından çıkarılan galibiyet, son haftaların gelişmesine bir yenisini daha kattı. Uşak, yerel yönetiminin öncülüğünde futbolseverleri ile birlikte daha kalıcı, takımı bir üst lige taşıyabilecek başarılara ulaşabilir. Son haftalarda kazanılan oyunlar bu dileğimizin temel göstergeleri. Aman ne olursunuz rahatlamayın. Aynı hızla devam edin.

Fatih Tanfer: Uşakspor, aralarındaki rekabetten dolayı Bodrum deplasmanında maçı 2-1 kazandı. Böylece 3 maçta 9 puan alıp rahatladı. Geleceğe daha güvenle bakmaya başladı. Yeni Teknik Direktörleri Hasan Erkin Şimşir’i Vanspor’daki başarılarını yakından takip ediyordum. Uşakspor’a da büyük katkıları olacağına inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Uşakspor, bir açıldı pir açıldı. 3 haftada elde edilen 3 galibiyet onlara bir ivme kazandırdı. Tempo hep yüksekti. Lige verilen aradan önce Uşakspor için daha iyi bir senaryo olamazdı. Takım içi yaşanan olumlu gelişmeler var. Belli. Üst üste elde edilen 3 puanlar onların alt sıralardan kurtulmasını sağladı. Önceki haftalarda net pozisyona girme ve gol atma kıtlığı yaşayan Aşigo, bu sorunu yenmeye başladı. Kutluyorum.

Nazilli bunu HEP YAPIYOR

Bülent Buda: Neler oluyor bu takıma? Bütün korkumuz geçen yıla benzer iyi başlayıp giderek kötülemek korkusuydu. Geçen yılın fotokopisi yaşanıyor sanki. Böylesine güçlü, yetenekli kadroya hiç yakışmayan gelişmeler. Umarız ligin ikinci yarısında sorunun ayırdına varırlar ve iyiye doğru gelişmeler yaşanır.

Fatih Tanfer: Nazilli evinde Gölcükspor’a yenilerek hayal kırıklığı yaşattı. Diyarbekir’de 2-0 mağlup durumdan 3-2 maç kazanan lider Karacabey BLD’nin 5 puan arkasında devreyi ikinci olarak kapadı. Bu kadar iniş çıkış trafiği olan ne yapacağı belli olmayan Nazilli BLD izliyoruz. Umarım devre arası eksikliklerin tamamlandığı ve ikinci yarıda özlenen bir Nazilli izlettirirler.

Mehmet Demirtaş: Hadi deplasmanlarda aldığı mağlubiyetlere sezon başından beri şahit olmuştuk. Fakat iç sahada alınan bu mağlubiyet de neyin nesi? Bir iniş bir çıkış yaşıyor takım. Deplasman karnesine bakıldığında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldılar. Deplasman sıralamasında ligde 11. basamaktalar. Deplasmanda galibiyet alamıyorsunuz. Çıkıyorsunuz taraftarınızın önüne. Yine kayıpsınız. Bu iş nasıl olacak? Bu hafta bizi çok şaşırttılar. Yakışmadı onlara. Bu takım ligin ilk yarısında yeterince kaza yaşadı. Ligde bulunan takımların hiçbiri çantada keklik olmadığını gösterdiler. Ligin diğer yarısında daha diri ve deplasman fobisini yenmiş bir Nazilli görmek ümidiyle...

Süpersiniz çocuklar

Bülent Buda: İki haftalık suskunluktan sonra bol gollü bir galibiyet. İlk yarı biterken sıralamada iyi bir konuma gelmek çok önemliydi. Devre arasında takım daha da gelişerek ikinci yarıya güçlü başlayacağını umuyoruz. Geçtiğimiz sezon bunu başardılar, direkten döndüler. Bu yıl daha zor geçiyor. Takımlar sert ve gelişmiş konumda. Karşıyaka bu lige yakışmıyor. Dileklerimizin gerçekleşmesi elbette salt oyun alanı çabalarıyla olası değil. Tüm Karşıyaka’nın katılımı gerekiyor. Aklıma gelmişken geçenlerde başlatılan her eve bir bayrak kampanyası ne oldu? O girişimi büyütmek, katılımı maksimum düzeye taşımak zorundadır tüm Karşıyaka

Fatih Tanfer: Karşıyaka, Play Off yarışındaki rakibi Ofspor’dan 30. dakikadan sonra oynadığı pozitif oyunla hakettiği 3 puanı aldı. Maçın 4-1 bitmesi kimseyi kandırmasın. Ofspor’un bu grubun en güçlü takımlarından biri olduğu gerçeği unutulmamalı. 10 kişi kalmasına rağmen kaçırdığı pozisyonlar hala gözlerimin önünde. Ancak 30. dakikadan sonra Karşıyaka rakibinin üstüne korkusuzca gitti. Öz güvenleri üst düzeydeydi. Kaptan Mustafa Aşan inanılmaz performans gösterdi. Özellikle ikinci golü yoktan var etti. Kaleci Erdoğan haftalar sonra görev aldığı kalesinde harika goller kurtardı. Namık Barış, Doğukan ve bu maçta hem iki gol atan hem de çok üretken olan Hakan Kuş, Ofspor defansını kevgire çevirdi. Kısacası oyun disiplininden asla taviz vermeyen, fark yaratan oyuncularının katkısıyla Karşıyaka tribündeki seyircilerini de mutlu etti. Zaman ilerledikçe, oyuncu sayısı da arttıkça takıma teknik açıdan büyük katkıları olduğuna inandığım Soner Hoca’nın da eli güçlenecektir. Kısacası pazar günü Ofspor karşısında gurur duyulacak bir Karşıyaka izledik.

Mehmet Demirtaş: Karşıyaka’dan 4 gollü net bir galibiyet geldi. Hakan, Namık ve Doğukan bu takımın yükünü sırtlamaya devam ediyor. Hırçın Ofspor karşısında iyi oyun oynayan Karşıyaka, pozisyon üretmekte zorlanmadı. Hatta yakalanan net pozisyonların sonucu gol olsaydı makas açılacak ve fark daha da artacaktı. Bu skor ve bu oyun taraftarın içine sinmiştir bence. Bu hafta tribünde taraftarlar sahada futbolcular işlerini iyi yaptılar. Karşıyaka, voleybol, basketbol ve futbolda peş peşe aldığı galibiyetlerle taraftarına iyi bir hafta sonu yaşattı. Devamını diliyoruz.

Turgutluspor’un zirve takibi sürüyor

Bülent Buda: Geçtiğimiz hafta kendi sahasında yitirilen puanlar üzücüydü. Neyse ki deplasman galibiyetiyle durumu eşitlediler. Turgutluspor’un değerli, seçenekli, etkileyici bir futbol sergileyen oyuncu topluluğu var. Var olan potansiyelleriyle ilk yarıdan daha başarılı bir süreç ikinci yarıda gerçekleştirilebilir umudundayım. Nedeniyse, onlar iyi bir takım.

Fatih Tanfer: Turgutluspor’da Onur Garip gollerine onlar da galibiyetlerine devam ediyor. Deplasmanda Alemdağ’ı Onur’un golleriyle 2-0 yenerek puanını 30’a çıkardı ve 3. sıraya yerleşti. Çok yetenekli ve oyuna pozitif katkısı olacak oyuncuları var. Kocaelispor’un 5 puan gerisinde olması bana göre önemli fark değil. Seyircisinin takıma daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Bu grupta özellikle ligin ikinci yarısında heyecanlı bir yarış izleyeceğiz.

Mehmet Demirtaş: Kasaba bu hafta da esti gürledi. Bir dönem duraklama yaşamışlardı. Ölü toprağını üzerlerinden attılar. Onur Garip bulduğu 2 golle gol sayısını 7’ye yükseltti. Son 4 maçından 3 galibiyet 1 de beraberlik çıkaran Kasaba, kendi gücünün farkına vardı. Kazandıkları puanlarla adım adım zirveye yaklaştılar. Turgutluspor takımı kaptan Mithat Yaşar önderliğinde iyi bir ekip. Ligin ikinci yarısında da bu performansın devamını diliyoruz.

Güçlenmek zorundasınız

Bülent Buda: Sözün bittiği yerdeyiz. Artık ne diyebiliriz ki? Bir tür tükenmişlik hali. Hiçbir amacı kalmamış, var olan perişan durumu düzeltmek için gerekli çabaya gereksinim duymayan yeteneklerinin çok uzağında oyun alanı eylemleriyle. Bundan böyle benden bir şey olmaz hali. Pes vallahi. Diyecek söz bulamıyorum.

Fatih Tanfer: Ci Group Buca evinde kendisiyle aynı puanda olan Düzcespor’u yenemedi ve 1 puana razı oldu. Lider Erzincan’ın 13 puan gerisinde. Ligin 8. haftasından itibaren belirttiğim düşüncemi tekrarlıyorum. Bu takımın olmazsa olmazı Play Off oynamaktır. Bunun içinde ilk 5’e girmek gerekiyor. Şuan 5. Çatalca’nın 4 puan gerisinde olduğu düşünülürse bu hedef hiç de zor değildir. Devre arasında yapılacak gerekli olduğuna inandığım düzenlemeler yapıldıktan sonra yetenekli futbolcularının da görevlerini bilerek oynamasıyla hedefe ulaşması hiç de zor değil.

Mehmet Demirtaş: Golsüz ve tatsız bir maç. Pozisyon üretimi ve final dokunuşlarında sıkıntı yaşayan Buca, golü bulamadı. Oynadıkları oyun ve maç sonunda ortaya çıkan skorlar tatmin edici değil. Galibiyeti unuttular resmen. Maalesef bir türlü istikrarı yakalayamadılar. 17 haftalık periyotta 3 hoca değişikliği ve uyum sürecini atlatamayan oyuncu grubu Ci Group Buca’nın en büyük handikapı oldu. Artık yeni bir sayfa açarak nokta transferler ile ikinci yarıya daha güçlü hazırlanılmalı. En önemlisi de takımın mental ve fiziksel anlamda hazırlanması ilk öncelik olmalı. Sabırla şampiyonluğa oynayacak bir takım izlemeyi bekliyoruz.