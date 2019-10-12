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    HaberlerEge‘Bütçeyi doğru kullanmak önemli’
    12.10.2019 - 01:01 |

    ‘Bütçeyi doğru kullanmak önemli’

    ‘Bütçeyi doğru kullanmak önemli’

    Konak Belediyesi’nin 2020 bütçesi, 476 milyon TL olarak meclisten oyçokluğuyla geçti.

    Türkiye’nin içinde bulunduğu durum da dikkate alınarak, iddialı değil ama uygulanabilir bir bütçe hazırlandığının altını çizen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Biz bütçeyi yaparken vatandaşımızın cebine dokunmadan nasıl yaparız diyerek, sosyal demokrat belediye bakış açısıyla hareket ettik. Yoksa biz de her şeye zam yapardık, Bütçeyi en doğru şekilde kullanacağız” dedi.

    Mecliste, AK Partili Meclis Üyesi Nazlı Kurt partisinden istifa ettiğini açıkladı.

    Dönüşümde dev adım

    Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının yüzde 47.5’inin 2020’de tamamlanacağı belirtildi. Beştepeler Pazaryeri ve Sosyo Kültürel Tesisi’nin yüzde 70’inin, Güneşli Mahallesi Pazaryeri ve Sosyal Kültürel Tesisi’nin yüzde 20’sinin, Ferahlı Mahallesi Cemevi ile Engelli Eğitim Merkezi ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eğitim Merkezi’nde çalışmaların 2020’de bitirileceği vurgulandı.

    Başkan Batur, tiyatro sanatçısı Gürel ve Konak Belediyesi Meclisi Üyesi Puğ’un sahneye taşıdığı ‘Güzel Olacak’ adlı oyunu izledi.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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