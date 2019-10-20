Buyrun derbiye

TFF 1. Lig’de sezona istediği gibi başlayamayan ve geride kalan 7 haftada 1 galibiyet çırabilen Altınordu, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda zirve mücadelesi veren Altay’ı ağırlayacak. Nefeslerin tutulacağı Ege derbisi bugün saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi Erkan Özdamar ve ekibi yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 100 lira, Altınordu taraftarının yer alacağı numaralı tribün 25 lira, Altaylı taraftarlara ayrılan maraton tribünü ise 20 liradan satışa çıktı. Bursaspor maçındaki tezahüratlar nedeniyle kartları bloke edilen Altaylılar stada alınmayacak. Siyah beyazlılar kendilerine ayrılan 913 kişilik kontenjanı doldurdu.



Şeytan üstün



Ev sahibi konumundaki Altınordu’da sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan, tedavisi süren forvet Kemal, dizine darbe alan stoper Enes ve adalesinde çekme olan forvet Yasin forma giyemeyecek. Altay’da ise eksik bulunmuyor. Ligde 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Altay, en son 1991 yılında yendiği Altınordu’yu bu kez dize getirmeye çalışacak. İki takım arasında oynanan son 4 müsabakada Altınordu 3 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sonuçlandı. İlk 7 haftada yalnızca 1 kez galip gelen Altınordu ise formda rakibini mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. İki kulüp yönetimi derbinin centilmence geçmesini diledi.