Buyrun derbiye

TFF 1. Lig’de geride kalan 5 haftada 3 puana hasret kalan Ekol Hastaneleri Balıkesirspor, bugün Balıkesir Atatürk Stadı’nda Akhisarspor’u ağırlayacak. Yiğit Arslan’ın yöneteceği mücadele saat 16.30’da başlayacak. Öte yandan deplasmanda 4 maçtır galibiyet hasreti çeken ve yakaladığı etkili form grafiği ile yükselişe geçen Akhisarspor ise deplasmanda 3 puan arayacak.

Akhisarspor’da devreyi kapatan Taha ile Kadir’in sakatlığının sürdüğü bildirilirken, Hadzic ise iyileşip takıma döndü. Öte yandan Ali Tandoğan ile yollarını ayırıp Teknik Direktörlüğe Ramazan Kurşunlu’yu getiren Bal Kes ise, yeni hocası ile taraftarı karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Kırmızı beyazlılar 3 puan için mücadele verecek. 25 puanlı Akigo ise zirve yarışını sürdürmek için sahaya çıkacak.