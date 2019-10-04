Büyük Altay Timsah avında

TFF 1. Lig’de sezona etkili başlayan ve zirve hesapları yapan Altay, bugün Bursaspor’u ağırlayacak. Daha önce iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerini Atatürk Stadı’nda ağırlayan siyah beyazlılar, Bursa ekibini Menemen İlçe Stadı’nda konuk edecek. Mustafa Öğretmenoğlu’nun yöneteceği müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmanın biletleri batı tribün 20, maraton 10 liradan satışa çıktı. Ligde son 5 maçını kaybetmeyen Altay, dişli rakibini yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Bursaspor’u yenip ardından galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi. Karafırtınalar, “Oyuncularıma güvenim sonsuz. Bursaspor maçına iyi hazırlandık. Yenilmezlik serimide bozmadan taraftarımız önünde galip gelmek istiyoruz” dedi