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    HaberlerEge HaberleriBüyük Altay’da düşüş sürüyor
    26.11.2019 - 00:00 |

    Büyük Altay’da düşüş sürüyor

    Büyük Altay’da düşüş sürüyor

    TFF 1. Lig’de 1-0 öne geçtiği Akhisarspor deplasmanından 2-1’lik yenilgiyle dönerek üst üste 4. mağlubiyetini alan Altay, kötü gidişe bu hafta da engel olamadı. Play Off hattının 5 puan gerisinde yer alan 15 puanlı Altay, bir basamak düşerek 11. sıraya geriledi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “İyi oynuyoruz ve kaybediyoruz. Bu takımın bir an önce bu seriyi bozması gerekiyor. İki tane şanssız gol yedik, mağlup olduk ve sözün bittiği yerdeyiz. Mutlaka bir yerde bu şansızlık dönecektir” dedi. Bu hafta pazar günü evinde Eskişehirspor’la karşılaşacak siyah beyazlılarda sol dizinden sakatlanan Helder Tavares’in durumu belirsiz.

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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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