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    HaberlerEge‘Büyük bir aileyiz’
    13.08.2019 - 07:50

    ‘Büyük bir aileyiz’

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, personelle bayramlaştı.

    ‘Büyük bir aileyiz’

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, personelle bayramlaştı. Önce şantiye tesislerinde, sonra Narlıdere AKM’de çalışanlarla buluşan Başkan Engin, “Narlıdere’yi birlikte güzelleştirecek ve birlikte büyüteceğiz. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla biz büyük bir aileyiz ve umut doluyuz. 5 yıl boyunca, halktan aldığımız bu gücü en iyi şekilde kullanacağız” diye konuştu.

    Ailelerle kahvaltı

    Şehit aileleri ile de kahvaltıda bir araya gelen Başkan Engin, ailelerin Kurban Bayramı’nı kutladı.
    Her türlü ihtiyaç ve öneride şehit ailelerinin yanında olduklarını dile getiren Başkan Engin, “Vatanımız için canını siper eden tüm kahramanlarımıza minnet borçluyuz. Aileler de bize emanet. Büyük bir aile olarak Narlıderemizde yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

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