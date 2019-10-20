20.10.2019 - 00:22 |
‘Büyük bir aileyiz’
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yerel demokrasinin temel taşı muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.
Başkan Gürün, “13 ilçe belediyesi ve 569 mahalle muhtarımızla vatandaşlarımız için çalışıyor, hizmet üretiyoruz. Muğla’nın Seydikemer Seki Mahallesi’nden, Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’ne kadar büyük bir aileyiz. Her ailenin olduğu gibi bu büyük ailenin de isteklerini önem ve aciliyet sırasına göre birlikte karşılıyoruz” dedi.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.