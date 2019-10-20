Başkan Gürün, “13 ilçe belediyesi ve 569 mahalle muhtarımızla vatandaşlarımız için çalışıyor, hizmet üretiyoruz. Muğla’nın Seydikemer Seki Mahallesi’nden, Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’ne kadar büyük bir aileyiz. Her ailenin olduğu gibi bu büyük ailenin de isteklerini önem ve aciliyet sırasına göre birlikte karşılıyoruz” dedi.