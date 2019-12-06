Büyük bir vefa örneği

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi, bu yıl da Türk futboluna hizmet eden 44 değerli isimi plaket ve sertifika ile onurlandırıldı. Konak Belediyesi’nin evsahipliği yaptığı gecede Başkan Abdül Batur, “Tesis olmadan spor olmuyor. Biz de Tepecik’te Valimizin de onayıyla bir futbol tesisi yapacağız. Alanı tahsis edeceğiz” dedi.

Konak Belediyesi’nin ev sahipliğini üstlendiği Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi’nin 22 yıldır aralıksız sürdürdüğü ‘İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır’ adlı anma törenine, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, TÜRFAD Genel Başkanı Levent Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, ilçe belediye başkanları, İzmirli Modacı Zuhal Yorgancıoğlu, spor kulüplerinin eski ve yeni yöneticileri, gazeteciler, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

‘İzmir için statlar önemli’

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Vreskala, “İzmir’den sadece Göztepe Süper Lig’de. Göztepe Kulübü Başkanımıza teşekkür ediyorum. İzmir’in layık olduğu Göztepe Stadımız açılıyor. Alsancak ve Karşıyaka statlarımız da bittiği zaman İzmir gerçekten layık olduğu spor tesislerine kavuşmuş olacak” dedi. Vreskala konuşmasının sonunda “Dostum” dediği Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a gecenin düzenlenmesinde verdiği büyük katkılar için teşekkür etti.

‘Yeni bir spor tesis yapacağız’

Amatör ve profesyonel kulüplere her zaman destek veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da yaptığı konuşmasında sporun birleştirici gücüne değinerek, milyonları bir araya getiren, farklı düşüncedekileri birleştiren yegâne olgunun spor olduğunu belirtti. Batur, Konak’ta da spor alanında da tesisleşmeyi sağlamanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu kaydederek, “Tesis olmadan spor olmuyor. O nedenle Konak’ta öncelikle yüzme havuzu, spor salonu ve açık futbol sahasını projelerimizi programa aldık. Konak Belediyesi’ne ait bir kapalı spor salonumuz bile yok. Süratle bu tesis sorununu çözeceğiz. Tesisin olmadığı yerde spor da olmuyor. Özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ortak hareketle, Spor Bakanlığımız tarafından Tepecik’de, valimizin de onayıyla bir futbol tesisi yapılacak. Biz de tesisin yapılacağı alanı vereceğiz. Konak’a birlikte çok güzel bir tesis kazandırmış olacağız. Sayın Valimiz Erol Ayyıldız’a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve bakanlığımıza teşekkür ederim” dedi.