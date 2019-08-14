Büyük final için geri sayım

Rönesans Model Ajans’ın bu yıl 19. kez düzenlediği Miss&Mr Model of Turkey 2019’un finalistleri sponsor gezilerine başladı. İlk olarak Ci Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş’ı ziyaret eden adaylar, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca şık tasarımlarıyla finalde 14 erkek finalistin yanında olacak giyim markası Torres Cerimonia da ziyaret eden adaylar, kıyafetlerini prova etti. Zorlu geçen elemelerin ardından finale kalan 14 kadın, 14 erkek finalist, 22 Ağustos günü tacı takabilmek için podyuma çıkacak.