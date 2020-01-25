25.01.2020 - 03:44 |
‘Büyük miras okunmalı’
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, karnesini belediye hizmet binasına getiren öğrencilere, M. Kemal Atatürk’ün Nutuk’unu armağan ediyor.
Nutuk’un, aydınlık yarınların yol haritası olduğunu belirten Oran, “Herkesin okuması, çocuklarına da okutturması gereken, büyük bir miras” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.