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    HaberlerEge HaberleriBüyükerşen’le Çakırbeyli turu
    23.11.2019 - 00:03 |

    Büyükerşen’le Çakırbeyli turu

    Büyükerşen’le Çakırbeyli turu

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’le birlikte Koçarlı’nın Çakırbeyli Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükeşen, Çakırbeyli’de Aydın Büyükşehir tarafından yaptırılan merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu’na kendi elinden çıkan balmumu Adnan Menderes heykelini de armağan etti.
    Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orçan tarafından karşılanan Çerçioğlu ile Büyükerşen, halkla sohbet etti. Büyükerşen’i konuk etmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı’yla yüzlerce kadına istihdam sağlandığını söyledi, “Köy pazarları projesini daha da geliştireceğiz” dedi.

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