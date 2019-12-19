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    HaberlerEge Haberleri Büyükşehir, 2019’da 838 karara imza attı
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    19.12.2019 - 07:50 |

    Büyükşehir, 2019’da 838 karara imza attı

    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılının son toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirdi.

    Büyükşehir, 2019’da 838 karara imza attı

    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılının son toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirdi. Son toplantıda 35 gündem maddesi görüşüldü. Başkan Zolan, Meclis’in 11 toplantıda gerçekleştirdiği 23 birleşimde toplamda 789 karara imza attığını ifade etti. Meclis’in Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DEKSİ) Genel Kurulu sıfatıyla yaptığı 5 toplantıda ise 49 karara imza attığını belirten Başkan Zolan, toplamda 838 maddeyi karara bağladıklarını söyledi.

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