19.12.2019 - 07:50 |
Büyükşehir, 2019’da 838 karara imza attı
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılının son toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirdi.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılının son toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirdi. Son toplantıda 35 gündem maddesi görüşüldü. Başkan Zolan, Meclis’in 11 toplantıda gerçekleştirdiği 23 birleşimde toplamda 789 karara imza attığını ifade etti. Meclis’in Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DEKSİ) Genel Kurulu sıfatıyla yaptığı 5 toplantıda ise 49 karara imza attığını belirten Başkan Zolan, toplamda 838 maddeyi karara bağladıklarını söyledi.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.