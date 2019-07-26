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    HaberlerEgeBüyükşehir, çiçeğini kendisi yetiştiriyor
    26.07.2019 - 01:30

    Büyükşehir, çiçeğini kendisi yetiştiriyor

    Büyükşehir, çiçeğini kendisi yetiştiriyor

    MANİSA Büyükşehir Belediyesi, kendi kurduğu seradan şehrin dört bir yanına kadife çiçekleri ve begonyalar dikiyor. Rengarenk çiçekler şehrin caddelerini ve parklarını süslüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak, “15 bin kadife çiçeği ve 7 bin begonyayla Manisalılara görsel şölen yaşattık” dedi.

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