01.01.2020 - 00:01 |
Büyükşehir, muhtarlar ve kadınlardan işbirliği
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışıyor. Son olarak Sındırgı Büyükdağdere İlk ve Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere; atkı, bere, mont ve bot yardımında bulunuldu. Çocuklara hediye edilen atkı ve bereleri Paşakent Mahallesi kadınları ördü. Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, Paşakent Mahallesi Muhtarı Nurten Sarıaltın’ın çocuklar için başlattığı projeye destek vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.