Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışıyor. Son olarak Sındırgı Büyükdağdere İlk ve Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere; atkı, bere, mont ve bot yardımında bulunuldu. Çocuklara hediye edilen atkı ve bereleri Paşakent Mahallesi kadınları ördü. Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, Paşakent Mahallesi Muhtarı Nurten Sarıaltın’ın çocuklar için başlattığı projeye destek vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.