BİST98.8260,49EURO6,300,14USD5,730,07ALTIN284,81-0,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBüyükşehir Narlıdere işbirliği
    04.09.2019 - 02:57

    Büyükşehir Narlıdere işbirliği

    NARLIDERE Belediyesi, daha iyi hizmet için Büyükşehir Belediyesi’yle işbirliğine gitti. Büyükşehir yetkilileri, ulaşım hizmetleri ve eksikler konusunda halkı bilgilendirdi.

    Büyükşehir Narlıdere işbirliği

    Toplantıya, Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı ile ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü yetkilileri, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Feroğlu, muhtarlar, meclis üyeleri, mahalle ve STK temsilcileri katıldı; şikâyet, öneri ve talepler toplandı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Her konuda eksiksiz hizmet sunmak için çalışıyoruz” dedi.

    İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
    daha fazla video için
    Sen Anlat Karadeniz 54. Bölüm 2. fragmanı izle.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Barışmak için gitti canından oldu!

    Barışmak için gitti canından oldu!

    İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü var

    İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü var

    Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

    Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

    MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?

    MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?

    Sıradaki Haber