Büyükşehir Narlıdere işbirliği

Toplantıya, Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı ile ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü yetkilileri, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Feroğlu, muhtarlar, meclis üyeleri, mahalle ve STK temsilcileri katıldı; şikâyet, öneri ve talepler toplandı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Her konuda eksiksiz hizmet sunmak için çalışıyoruz” dedi.