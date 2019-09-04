04.09.2019 - 02:57
Büyükşehir Narlıdere işbirliği
NARLIDERE Belediyesi, daha iyi hizmet için Büyükşehir Belediyesi’yle işbirliğine gitti. Büyükşehir yetkilileri, ulaşım hizmetleri ve eksikler konusunda halkı bilgilendirdi.
Toplantıya, Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı ile ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü yetkilileri, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Feroğlu, muhtarlar, meclis üyeleri, mahalle ve STK temsilcileri katıldı; şikâyet, öneri ve talepler toplandı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Her konuda eksiksiz hizmet sunmak için çalışıyoruz” dedi.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.