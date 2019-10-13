Büyükşehir tarım üreticisinin yanında

52 bin ceviz fidanı daha dağıtacaklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelir düzeyini yükseltmek en büyük amacımız. Muğla o kadar verimli topraklara sahip ki hemşehrilerimizin tükettiğini bu topraklarda üretebiliriz. Yeter ki bir araya gelelim, kooperatifleşelim. İhtiyaç olan sayıda, kaliteli ürünü üretebiliriz” diye konuştu.

Çifte katkı sağlıyor

Üreticilerden İdris Öztürk de, “Projenin hem maddi hem de manevi desteği var. Arkamızda bir belediye başkanının olması ayrı bir destek oluyor” ifadesini kullandı.