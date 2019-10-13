13.10.2019 - 00:43 |
Büyükşehir tarım üreticisinin yanında
Muğla Büyükşehir Belediyesi, üreticiye destek olmak amacıyla Menteşe’de ‘Yerel Tohum Ulusal Göç’ projesi kapsamında 60 üreticiye 37 ton yem ve tohum dağıttı. Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı dahil olmak üzere bugüne kadar 581 ton piyasa değeri 1 milyon 104 bin lira olan yem bitkisi dağıtımı gerçekleştirdi, 1 milyon 986 bin değerinde 125 bin 251 fidan desteği sağladı.
52 bin ceviz fidanı daha dağıtacaklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelir düzeyini yükseltmek en büyük amacımız. Muğla o kadar verimli topraklara sahip ki hemşehrilerimizin tükettiğini bu topraklarda üretebiliriz. Yeter ki bir araya gelelim, kooperatifleşelim. İhtiyaç olan sayıda, kaliteli ürünü üretebiliriz” diye konuştu.
Çifte katkı sağlıyor
Üreticilerden İdris Öztürk de, “Projenin hem maddi hem de manevi desteği var. Arkamızda bir belediye başkanının olması ayrı bir destek oluyor” ifadesini kullandı.
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