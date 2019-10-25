Büyükşehir, UKAY 2019 Kongresi’nde

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çanakkale’de düzenlenen 10. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi’ne katıldı. Sürdürülebilir bir çevre anlayışı içinde mevcut çevresel sorunların bilimsel yaklaşımlarla tartışıldığı, çözüm önerilerinin ortaya konulduğu, pratikteki uygulamaların ve karşılıklı deneyimlerin konuşulduğu kongrede, sanayi-üniversite-kamu-belediye-sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.