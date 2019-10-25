BİST100.3460EURO6,420,15USD5,780,20ALTIN278,810
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBüyükşehir, UKAY 2019 Kongresi’nde
    25.10.2019 - 07:50 |

    Büyükşehir, UKAY 2019 Kongresi’nde

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çanakkale’de düzenlenen 10. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi’ne katıldı.

    Büyükşehir, UKAY 2019 Kongresi’nde

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çanakkale’de düzenlenen 10. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi’ne katıldı. Sürdürülebilir bir çevre anlayışı içinde mevcut çevresel sorunların bilimsel yaklaşımlarla tartışıldığı, çözüm önerilerinin ortaya konulduğu, pratikteki uygulamaların ve karşılıklı deneyimlerin konuşulduğu kongrede, sanayi-üniversite-kamu-belediye-sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

    Şili'deki protestolar devam ediyorŞili'de metro ücretine yapılan zammın ardından başlayan ve geçen hafta şiddetlenerek 18 kişinin ölümüne neden protestolar sürüyor
    daha fazla video için
    İbrahim Kalın: "Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda, "Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kontrolden çıkan kamyonet yan devrildi

    Kontrolden çıkan kamyonet yan devrildi

    Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanı! Ekip Nadir'in peşinde...

    Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanı! Ekip Nadir'in peşinde...

    Milyonluk vurgun

    Milyonluk vurgun

    Soçi’de Asya Çağı’nın başladığı ilan edildi

    Soçi’de Asya Çağı’nın başladığı ilan edildi

    Sıradaki Haber