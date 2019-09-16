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    HaberlerEgeBüyükşehir yörük kültürünü yaşatıyor
    16.09.2019 - 07:50 |

    Büyükşehir yörük kültürünü yaşatıyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarmak ve yaşatılmasına katkı koymak amacıyla 22 Eylül’de Yörük Toyu düzenleyecek. Adalet Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikte; Yörük göçü canlandırılacak, temsili olarak Yörük düğünü yapılacak

    Büyükşehir yörük kültürünü yaşatıyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarmak ve yaşatılmasına katkı koymak amacıyla 22 Eylül’de Yörük Toyu düzenleyecek. Adalet Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikte; Yörük göçü canlandırılacak, temsili olarak Yörük düğünü yapılacak. Halk oyunları topluluğunun gösterilerinin yer alacağı şölende Büyükşehir sanatçıları sahne alacak.

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