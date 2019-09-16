16.09.2019 - 07:50 |
Büyükşehir yörük kültürünü yaşatıyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarmak ve yaşatılmasına katkı koymak amacıyla 22 Eylül’de Yörük Toyu düzenleyecek. Adalet Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikte; Yörük göçü canlandırılacak, temsili olarak Yörük düğünü yapılacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarmak ve yaşatılmasına katkı koymak amacıyla 22 Eylül’de Yörük Toyu düzenleyecek. Adalet Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikte; Yörük göçü canlandırılacak, temsili olarak Yörük düğünü yapılacak. Halk oyunları topluluğunun gösterilerinin yer alacağı şölende Büyükşehir sanatçıları sahne alacak.
Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.