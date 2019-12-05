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    HaberlerEge Haberleri Büyükşehir’den dayanışma gecesi
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    06.12.2019 - 00:01 |

    Büyükşehir’den dayanışma gecesi

    Büyükşehir’den dayanışma gecesi

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü bir dizi etkinlikle kutlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, dayanışma gecesinde engelli vatandaşları ve ailelerini bir araya getirdi. Gecede Ayhan Utlu yönetimindeki Engelsiz Sanat Grubu sahneye çıktı, engelli vatandaşlar da şarkılar söyledi. Katılımcılar, bu özel günde kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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