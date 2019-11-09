Büyükşehirden modern altyapı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinin altyapısını değiştirip yağmur suyu hatlarıyla donatacağı projesiyle ilgili vatandaşların bilgi alıp, sorunlarını iletebileceği Altyapı İletişim Ofisi kuruldu. Başkan Osman Zolan, “Kentimiz modern altyapıya kavuşacak” dedi.