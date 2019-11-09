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    HaberlerEge HaberleriBüyükşehirden modern altyapı
    09.11.2019 - 02:17 |

    Büyükşehirden modern altyapı

    Büyükşehirden modern altyapı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinin altyapısını değiştirip yağmur suyu hatlarıyla donatacağı projesiyle ilgili vatandaşların bilgi alıp, sorunlarını iletebileceği Altyapı İletişim Ofisi kuruldu. Başkan Osman Zolan, “Kentimiz modern altyapıya kavuşacak” dedi.

    Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.
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    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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