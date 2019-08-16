Büyükşehir’den turizm adımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antik Smyrna Agorası’nın bilinirliğini ve turistik değerini artırmak üzere içinde emanet holü, mağaza ve bilet gişesi de bulunan ana giriş binasını hayata geçiriyor.

Kadifekale-Agora-Kemeraltı rotasının turizm değerinin yükseltilmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, Smyrna Agorası’nın girişinin daha kolay ulaşılabilir bir noktaya taşınmasına karar verdi.

Aralık 2019’da hazır

Kent merkezindeki önemli arkeolojik noktalardan biri olan Antik Smyrna (İzmir) Agorası’nın görünürlüğünü artırmak amacıyla planlanan ana giriş binasının inşaatına başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü bünyesindeki İzmir Tarih Proje Merkezi’nin hazırladığı projeyle hayata geçirilen bina, kazı alanına girişi kolaylaştıracak. Agora’ya girişin yapılacağı bu binada müze mağazası, bilet gişesi ve emanet holü de yer alacak. Yapılan çevre düzenlemesiyle turist kafilelerinin otobüsleri için ihtiyaç duyulan bir park yeri de giriş binasının yanında hayata geçiriliyor. Binanın, 2019 yılının Aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.